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В Гродненской области Audi скатился с дороги в озеро

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  • 8.12.2024, 15:28
  • 3,872
В Гродненской области Audi скатился с дороги в озеро

Не выжил 19-летний водитель.

Сегодня около 4 часов утра в поселке Вороново (Гродненская область) трагически погиб 19-летний парень. Он ехал за рулем Audi и в какой-то момент не справился с управлением. Автомобиль съехал на обочину, перевернулся и упал в водоем, сообщает Следственный комитет.

Чтобы достать машину из водоема, потребовалась помощь работников МЧС. К сожалению, спасти водителя не удалось.

Прямо сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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