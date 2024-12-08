Израиль наносит многочисленные удары по авиабазам на юге Сирии 8.12.2024, 15:37

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Израильская армия также атаковала завод по производству химического оружия.

Израиль наносит многочисленные удары по авиабазам на юге Сирии. Целями стали склады и авиабаза.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Так, сирийские СМИ сообщают об ударах израильской авиации в районах Дараа и Сувейда на юге Сирии, недалеко от израильской границы, а также по авиабазе Меззе, вблизи столицы Дамаска.

Согласно сообщениям, целевыми ударами были склады боеприпасов и оружия на авиабазе Халхалах в Сувейде, несколько объектов в провинции Дараа и авиабаза Меззе.

Отмечается, что официальных комментариев со стороны израильской армии (ЦАХАЛ) нет. При этом в соцсетях появились фото с места, где виден дым в местах ударов.

Jerusalem Post также сообщает, что ВС Израиля нанесли удар по производству химического оружия в Сирии.

По сообщению газеты, израильская армия атаковала завод, принадлежавший режиму бывшего сирийского диктатора Башара Асада.

Как сообщалось ранее, израильские военные готовятся дать отпор вероятным угрозам со стороны сирийских повстанцев. Военные разрабатывают варианты реагирования на события, которые могут подорвать суверенитет Израиля.

На данный момент, по данным СМИ, танки армии Израиля якобы пересекли буферную зону и вошли в Сирию. Это произошло на фоне крушения режима сирийского диктатора Башара аль-Асада после взятия повстанцами Дамаска.

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