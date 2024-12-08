Мирные жители и сирийские повстанцы празднуют крах режима диктатора 8.12.2024, 15:46

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Фото: REUTERS/Firas Makdesi

Фоторепортаж.

В Сирии в воскресенье, 8 декабря, по всей стране проходят праздничные митинги — в честь крушения более чем полувекового диктаторского режима семьи Асадов.

Люди начали выходить с флагами на улицы во всех уголках Сирии — после того, как стало известно, что войска повстанцев вошли в столицу страны — Дамаск, а диктатор Башар Асад исчез в неизвестном направлении, сообщает CNN.

Фото: REUTERS/Mahmoud Hasano

Фото: REUTERS/Orhan Qereman

Фото: REUTERS/Firas Makdesi

Фото: REUTERS/Firas Makdesi

Фото: REUTERS/Mahmoud Hasano

Фото: REUTERS/Mahmoud Hasano

Фото: REUTERS/Karam al-Masri

Фото: REUTERS/Mahmoud Hasano

Фото: REUTERS/Firas Makdesi

Фото: REUTERS/Firas Makdesi

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