Назван лучший футболист Беларуси-2024
- 8.12.2024, 15:55
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Его трансферная стоимость составляет один миллион евро.
Беларусская федерация футбола провела традиционный опрос среди тренеров, судей, журналистов, экспертов и капитанов футбольных команд страны и определила лучшего футболиста Беларуси-2024. Им стал вратарь минского «Динамо» Федор Лапоухов, пишут «Минск-новости».
21-летний голкипер провел 19 «сухих» матчей в чемпионате из 30 игр и помог минскому «Динамо» во второй раз кряду стать чемпионом страны. Также благодаря игре Лапоухова его клуб вышел в групповой этап Лиги конференций УЕФА.
За всю историю суверенной Беларуси лишь четыре вратаря ранее получали звание лучшего футболиста. Это Юрий Курбыко (1991), Геннадий Тумилович (2001), Юрий Жевнов (2010) и Александр Гутор (2011).
Кстати, трансферная стоимость Лапоухова — по версии портала Transfermarkt — составляет один миллион евро. Это самый дорогой игрок Высшей лиги чемпионата Беларуси.