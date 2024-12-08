Назван лучший футболист Беларуси-2024 8.12.2024, 15:55

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Федор Лапоухов

Его трансферная стоимость составляет один миллион евро.

Беларусская федерация футбола провела традиционный опрос среди тренеров, судей, журналистов, экспертов и капитанов футбольных команд страны и определила лучшего футболиста Беларуси-2024. Им стал вратарь минского «Динамо» Федор Лапоухов, пишут «Минск-новости».

21-летний голкипер провел 19 «сухих» матчей в чемпионате из 30 игр и помог минскому «Динамо» во второй раз кряду стать чемпионом страны. Также благодаря игре Лапоухова его клуб вышел в групповой этап Лиги конференций УЕФА.

За всю историю суверенной Беларуси лишь четыре вратаря ранее получали звание лучшего футболиста. Это Юрий Курбыко (1991), Геннадий Тумилович (2001), Юрий Жевнов (2010) и Александр Гутор (2011).

Кстати, трансферная стоимость Лапоухова — по версии портала Transfermarkt — составляет один миллион евро. Это самый дорогой игрок Высшей лиги чемпионата Беларуси.

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