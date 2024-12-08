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Бегство началось: российские войска в срочном порядке покидают Сирию

  • 8.12.2024, 16:47
  • 9,110
Бегство началось: российские войска в срочном порядке покидают Сирию

Корабли эвакуируют с базы в Тартусе.

Российские войска начали массово покидать Сирию, эвакуируя корабли с базы в Тартусе и перебрасывая остатки вооружения самолетами из Хмеймима. Быстрое падение режима Башара Асада сопровождается хаотичным бегством российского контингента с территории страны, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным ГУР, в столице Сирии Дамаске оппозиционные силы захватили резиденцию Асада, правительственные здания и центральный офис национального телевидения. Потеряв контроль над столицей, российская армия также начала вывод боевых кораблей с базы в Тартусе, которую Асад в свое время передал Москве в обмен на поддержку.

«8 декабря 2024 года из Тартуса в Средиземное море вышли фрегат «Адмирал Григорович» Черноморского флота РФ и грузовое судно «Инженер Трубин» северного флота РФ», - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что Россия вывозит остатки своего вооружения и военной техники с авиабазы Хмеймим с помощью военных самолетов.

«После взятия Дамаска оппозиционные к Асаду силы движутся к побережью - вероятная потеря Россией военных баз в Тартусе и Хмеймиме финализирует поражение Кремля на Ближнем Востоке», - резюмировали в ГУР.

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