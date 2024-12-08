«2640 рублей только за два дня» 11 8.12.2024, 16:53

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Как белоруска обходит запрет на монетизацию в социальных сетях.

Официально зарабатывать на тиктоке в Беларуси нельзя. Как и для России, для нашей страны отключена монетизация. Белорусская блогерша не только нашла вариант обойти преграду, но и продает европейские аккаунты начинающим блогерам, пишет «Наша Нива».

Кристина Левина — довольно известный в Беларуси производитель деревянных сумок с ручной росписью (она создала собственный бренд Moluzela). Девушка также обучает созданию таких сумок, а еще проводит консультации по личному бренду.

На аккаунты блогерши в инстаграме и тиктоке подписаны десятки тысяч человек. И на этом предприимчивая девушка уже тоже зарабатывает. Подключить монетизацию тиктока ей удалось в августе (пришлось завести аккаунт, автор которого якобы находится во Франции). Кристина рассказывала, что первые три месяца зарабатывала дополнительно в социальной сети около 90 евро в месяц. Затем уже по 200 евро за 11 дней.

Теперь девушка хвастается, что примерно 30% своей ипотеки (она приобрела квартиру в «Зеленой гавани») закрывает доходами из тиктока. К съемкам видео блогерша подключила даже свою бабушку, которая согласилась появляться в кадре. За два дня на 5 видео с ее участием Кристина заработала 715 евро, или около 2640 рублей.

Кристина продает «французские» аккаунты в тиктоке для блогеров из Беларуси и России, которые хотят зарабатывать в популярной социальной сети. Объясняет, что дает доступ к пустому аккаунту, человек постепенно загружает туда свои видео, а когда ему удается собрать 10 тысяч подписчиков, начинает получать деньги от тиктока.

— На корейском аккаунте надо, кстати, набрать 50 тысяч подписчиков. Делайте французский аккаунт, пока правила не изменились.

Когда в октябре Кристина продавала «французские» аккаунты за 70 евро, то теперь она хочет за каждую страницу по 120. Тем, кто приобретет аккаунт через ее посредничество, она также обещает дать контакты людей, которые помогут вывести деньги.

— За 120 евро вы получаете не просто аккаунт. Я всегда на связи со своими покупателями. Технические проблемы, баны, подтверждение личности, памятка по использованию аккаунта в первые 10 дней, контакты посредника (который выводит деньги на карту безопасно за 20 минут). И миллион вопросов, которые у вас потом возникают, потому что страшно и вы как слепые котята в этом.

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