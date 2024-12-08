Спецподразделение ГУР массированно ударило по россиянам на одном из участков фронта

Спецподразделение ГУР массированно ударило по россиянам на одном из участков фронта1
- 8.12.2024, 17:01
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Удалось нарушить логистику оккупантов.
Украинские разведчики наносят массированные удары по россиянам на фронте. Во время одного из ударов удалось атаковать логистику оккупантов.
Об этом сообщает ГУР.
Так, как говорят разведчики, приоритет боевой работы спецподразделения ГУР МО Украины «Firebird» - уничтожение логистики, связи и средств наблюдения российских оккупантов.
«В видео - результаты охоты разведчиков на одном из участков фронта: московитов лишили сигнала антенн и ретрансляторов, сожгли вражеские транспортные средства, замаскированную военную технику, а также нанесли удар по укрытиям захватчиков», - перечислили последствия удара в ГУР.