Нетаньяху приехал на границу Израиля с Сирией и сделал заявление 8.12.2024, 17:43

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Биньямин Нетаньяху

Режим Асада, ключевое звено в иранской оси зла, пал.

В Сирии свергли режим президента Башара Асада. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил границу между странами и сделал заявление.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Нетаньяху во время визита к границе Израиля с Сирией заявил, что свержение режима Асада в Сирии является «историческим днем в истории Ближнего Востока».

«Режим Асада, ключевое звено в иранской оси зла, пал. Это прямой результат ударов, которые мы нанесли Ирану и Хезболле, главным сторонникам режима Асада. Это вызвало цепную реакцию на Среднем Востоке среди всех тех, кто стремится освободиться от этого репрессивного и тиранического режима», - добавил он.

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