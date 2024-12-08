В одной из стран ЕС резко начала расти численность долгожителей 3 8.12.2024, 17:59

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Ученые выясняют причины.

Выяснено, что роль семьи и общества в их жизни является важной составляющей долголетия.

В Ирландии есть группа долгожителей, родившихся для сотворения страны. Эти люди составляют одну из наиболее быстро растущих демографических категорий в стране.

Об этом пишет Irish.

Они пережили многочисленные войны, изобретение электричества и высадку на Луну. С 2018 года количество таких лиц, составлявших 386, выросло почти вдвое, до 736 человек в 2023 году.

Ученые провели новое исследование долгожителей Ирландии, пытаясь выяснить причины их продолжительной жизни. Обычно основными факторами долголетия считают прогресс в медицине и улучшение питания, однако на этот раз исследователи обратили внимание на другие аспекты, в частности, психологические и социальные факторы.

Ученые проанализировали группу из 17 долгожителей Ирландии, среди которых было 10 женщин и 7 мужчин, чтобы лучше понять факторы их долголетия. Исследование охватило их детство, отношения с семьей и друзьями, религиозные убеждения, а также взгляды на старение и образ жизни.

Один из участников, 103-летний фермер из Типперери, поделился воспоминаниями о своем детстве. В 1920-30-х годах он и его сверстники работали с раннего возраста, чтобы помочь семьям выжить. Они собирали кукурузу на полях, работая полный рабочий день.

Сообщается, что важна роль семьи, которая стала общей темой среди всех участников. Многие упоминали о положительном опыте воспитания и защиты со стороны близких, несмотря на трудности, сопровождавшие «бурную эпоху ирландской истории». Все участники отметили значение принадлежности к более широким сообществам и высказались, что никогда не чувствовали себя одинокими, ведь всегда были окружены людьми. Исследование также показало, что долгожители испытывают сильно развитое чувство независимости.

Исследование, проведенное доктором Элисон Феган и ее коллегами из Технологического университета Шеннона, выявило важность социальной связанности для благополучия на разных этапах жизни. Ученые заметили, что для всех участников жизненные связи имели большое значение, хотя их влияние не изменялось с возрастом, а оставалось актуальным на протяжении всей жизни. Важной составляющей социальной поддержки стала религия, которая помогала людям сохранять связи, поддерживать активность и дарила цель.

Эти результаты согласовываются с выводами других международных исследований, показывающих связь между социальной связанностью и всеобщим благосостоянием как в старшем возрасте, так и на разных этапах жизни. Ученые также отметили, что после выхода на пенсию люди часто находили новые занятия, в частности, волонтерство или хобби, чтобы заполнить свободное время.

Также одной из ключевых черт, обнаруженной у участников исследования, было принятие возрастных изменений. Это отношение к старению позволяло им сохранять жизнерадостность и покой в процессе адаптации к новым этапам жизни.

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