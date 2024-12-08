СМИ: Израиль взял без боя часть Голанских высот 8.12.2024, 18:27

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Ударом израильской авиации поражена авиабаза Меззе вблизи Дамаска.

Израиль нанес воздушные удары по нескольким объектам в провинции Даръа и авиабазе Халхала на юге Сирии. Также поражена авиабаза Меззе вблизи Дамаска.

Об этом со ссылкой на сирийские СМИ пишет The Times of Israel. Израильские военные целились по боеприпасам и оружию в районах поражения, ударили по заводу химического оружия и без боя заняли сирийскую часть горы Гермон на Голанских высотах.

Ряд СМИ Сирии сообщил об ударах израильской авиации на юге Сирии, недалеко от границы с Израилем. Целями стали несколько объектов в провинции Даръа, где размещались склады боеприпасов и оружия.

Кроме того, поражена военная авиабаза Халхала в Сувейде. После удара внутри аэропорта, по данным сирийских СМИ, раздались сильные взрывы.

Израиль нанес удары по авиабазам в Сирии и захватил без боя часть Голанских высот – СМИ

«Вероятно, целью ударов были составы внутри аэропорта», – пишет одно из изданий.

Также Израиль атаковал военную авиабазу Меззе в пригороде Дамаска.

«Пока нет комментариев от ЦАХАЛ», – уточнили The Times of Israel.

Издание также напомнило, что ранее в Армии обороны Израиля заявили, что отслеживают оружие в Сирии и делают все возможное, чтобы оно не попало в руки боевиков «Хезболлы» или других иранских прокси, которые могут угрожать Израилю.

По данным The Jerusalem Post, среди пораженных ЦАХАЛ объектов – завод по производству химического оружия в Сирии.

Впоследствии The Times of Israel добавили, что военно-воздушные силы Израиля без сопротивления захватывают сирийскую сторону горы Гермон, расположенную в пределах буферной зоны в Голанских высотах. Операция осуществлена силами элитного подразделения ВВС Израиля «Шалдаг».

Приказ ЦАХАЛа войти в буферную зону в Голанских высотах отдал премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху накануне вечером. По словам главы израильского правительства, из-за ухода сирийских войск соглашение с Сирией 1974 года утратило силу и теперь в буферную зону входят израильские военные, которые должны «не позволить каким-либо враждебным силам разместиться на границе».

Нетаньяху также подчеркнул, что его страна возвращается к политике «доброго соседа» и готов оказать гуманитарную помощь сирийским мирным жителям, избегая активного участия во внутренних конфликтах.

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