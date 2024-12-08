«За тонировку меня ругаете, да?»: белоруска на Lexus попыталась договориться с ГАИ 12 8.12.2024, 18:35

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иллюстративное фото

Дело приняло серьезный оборот.

В Гомеле инспекторы ГАИ остановили женщину: ее хотели оштрафовать за тонировку стекол автомобиля. Однако водительница думала «решить вопрос на месте». Что было дальше, рассказывает телеграм-канал «МВД Беларуси».

На одной из улиц Гомеля сотрудники ГАИ заметили Lexus с затонированными стеклами — автомобиль остановили. За рулем оказалась 41-летняя женщина, которая нарушила правило ПДД, которое гласит, что с ветровым или передним боковым стеклом со степенью светопропускания менее 70%, ездить нельзя.

— За тонировку меня ругаете, да? Мы ее снимем, обещаю, — сразу сказала женщина инспектору.

За затемненные стекла предусмотрен штраф до 1 базовой величины (40 рублей). Но если нарушение повторное в течение года, заплатить нужно уже от 2 до 5 базовых (80−200 рублей). Судя по опубликованному разговору с инспектором, ее автомобиль уже примелькался, причем последний раз — буквально в течение последнего месяца.

— Мы уже вашего супруга ругали, и вас ругали… — говорит сотрудник ГАИ за кадром. — Долго делаете [съем тонировки со стекла].

По информации МВД, остановленную гомельчанку уже более 80 раз привлекали к ответственности за различные нарушения ПДД.

Женщина предложила инспекторам «решить вопрос на месте» — наличными.

Как сообщается, гомельчанка «не реагировала на предупреждения об уголовной ответственности и оставила купюру в салоне служебного автомобиля», сообщает МВД. В итоге ее задержали и завели уголовное дело — судя по всему, по ст. 431 Уголовного кодекса (дача взятки). По ней предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

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