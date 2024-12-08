«Путин всегда предает» 7 8.12.2024, 18:45

6,074

Глава МИД Украины прокомментировал падение режима Асада.

Падение режима сирийского диктатора Башара Асада закономерно: он сделал ставку на помощь своего российского «коллеги» Владимира Путина, а тот всегда предает тех, кто ему доверился. В настоящее время важно сделать все возможное, чтобы восстановить стабильность и безопасность в стране и регионе в целом и защитить сирийцев от насилия.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Дипломат добавил, что наше государство готово начать движение к возобновлению отношений с Сирией при новой власти и поддерживает сирийский народ.

Глава украинской дипломатии отметил, что Кремль, как всегда, бросил на произвол судьбы очередного своего ситуативного «союзника».

«Асад пал. Так всегда было и будет со всеми диктаторами, делающими ставку на Путина. Он всегда предает тех, кто на него полагается. Сейчас главная цель – восстановить безопасность в Сирии и действенно защитить людей от насилия», – подчеркнул Сибига.

По его словам, международное сообщество должно помочь стабилизировать ситуацию в Сирии. В то же время Сибига видит предпосылки для возобновления отношений между Украиной и Сирией в будущем.

«Необходимо приложить все усилия для стабилизации региона, обеспечить инклюзивный политический диалог в Сирии ради функционирующих государственных институций. Мы выражаем готовность проложить путь к возобновлению отношений в будущем и подтверждаем поддержку сирийского народа», – подчеркнул он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com