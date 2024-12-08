закрыть
8 декабря 2024, воскресенье, 20:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Путин всегда предает»

7
  • 8.12.2024, 18:45
  • 6,074
«Путин всегда предает»

Глава МИД Украины прокомментировал падение режима Асада.

Падение режима сирийского диктатора Башара Асада закономерно: он сделал ставку на помощь своего российского «коллеги» Владимира Путина, а тот всегда предает тех, кто ему доверился. В настоящее время важно сделать все возможное, чтобы восстановить стабильность и безопасность в стране и регионе в целом и защитить сирийцев от насилия.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Дипломат добавил, что наше государство готово начать движение к возобновлению отношений с Сирией при новой власти и поддерживает сирийский народ.

Глава украинской дипломатии отметил, что Кремль, как всегда, бросил на произвол судьбы очередного своего ситуативного «союзника».

«Асад пал. Так всегда было и будет со всеми диктаторами, делающими ставку на Путина. Он всегда предает тех, кто на него полагается. Сейчас главная цель – восстановить безопасность в Сирии и действенно защитить людей от насилия», – подчеркнул Сибига.

По его словам, международное сообщество должно помочь стабилизировать ситуацию в Сирии. В то же время Сибига видит предпосылки для возобновления отношений между Украиной и Сирией в будущем.

«Необходимо приложить все усилия для стабилизации региона, обеспечить инклюзивный политический диалог в Сирии ради функционирующих государственных институций. Мы выражаем готовность проложить путь к возобновлению отношений в будущем и подтверждаем поддержку сирийского народа», – подчеркнул он.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Черный лебедь для диктатора
Черный лебедь для диктатора Андрей Санников
Лукашенко должен бояться ябатек
Лукашенко должен бояться ябатек Ирина Халип
Какой же подход победит?
Какой же подход победит? Виталий Портников
Чуки и Геки
Чуки и Геки Владимир Пастухов