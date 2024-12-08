«Путин всегда предает»7
- 8.12.2024, 18:45
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Глава МИД Украины прокомментировал падение режима Асада.
Падение режима сирийского диктатора Башара Асада закономерно: он сделал ставку на помощь своего российского «коллеги» Владимира Путина, а тот всегда предает тех, кто ему доверился. В настоящее время важно сделать все возможное, чтобы восстановить стабильность и безопасность в стране и регионе в целом и защитить сирийцев от насилия.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Дипломат добавил, что наше государство готово начать движение к возобновлению отношений с Сирией при новой власти и поддерживает сирийский народ.
Глава украинской дипломатии отметил, что Кремль, как всегда, бросил на произвол судьбы очередного своего ситуативного «союзника».
«Асад пал. Так всегда было и будет со всеми диктаторами, делающими ставку на Путина. Он всегда предает тех, кто на него полагается. Сейчас главная цель – восстановить безопасность в Сирии и действенно защитить людей от насилия», – подчеркнул Сибига.
По его словам, международное сообщество должно помочь стабилизировать ситуацию в Сирии. В то же время Сибига видит предпосылки для возобновления отношений между Украиной и Сирией в будущем.
«Необходимо приложить все усилия для стабилизации региона, обеспечить инклюзивный политический диалог в Сирии ради функционирующих государственных институций. Мы выражаем готовность проложить путь к возобновлению отношений в будущем и подтверждаем поддержку сирийского народа», – подчеркнул он.