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Сирийские повстанцы вошли в Тартус, где находится единственная военно-морская база РФ

  • 8.12.2024, 18:59
  • 10,970
Сирийские повстанцы вошли в Тартус, где находится единственная военно-морская база РФ

Еще раньше жители города начали сносить статуи Асадов.

Сирийские повстанцы вошли в крупный портовый город Tартус, сообщает Al Jazeera. Местные жители ранее подняли флаги оппозиции и начали разрушение статуй Асадов.

В Тартусе расположена российская военно-морская база. Разные источники еще накануне сообщали, что россияне начали выводить корабли из Тартуса.

Спутниковые снимки показывают, что с учений в Средиземном море на базу не вернулись два из шести кораблей ВМФ России. Тартус покинули фрегат «Адмирал Горшков» и вспомогательное судно «Ельня», пишут OSINT-аналитики.

Российский фрегат «Адмирал Головко». Фото: Министерство обороны России

Теперь на базе находятся фрегат «Адмирал Головко», сторожевой корабль «Адмирал Григорович», вспомогательное судно «Вязьма» и подводная лодка «Новороссийск».

Главное управление разведки Украины также сообщало, что Россия намеренно выводит корабли из Тартуса. При этом МИД России накануне опровергал информацию о выводе кораблей.

Российские правительственные блогеры писали о подготовке к эвакуации и авиабазы в Хмеймиме рядом с Латакией. По некоторым данным, в Латакию также вошли сирийские повстанцы.

База в Тартусе — единственный опорный пункт российского флота в Средиземном море. Ее утрата нанесла бы критический удар по влиянию Кремля в Северной Африке в условиях закрытия Босфора для российских военных кораблей.

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