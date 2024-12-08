Сирийские повстанцы вошли в Тартус, где находится единственная военно-морская база РФ
- 8.12.2024, 18:59
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Еще раньше жители города начали сносить статуи Асадов.
Сирийские повстанцы вошли в крупный портовый город Tартус, сообщает Al Jazeera. Местные жители ранее подняли флаги оппозиции и начали разрушение статуй Асадов.
В Тартусе расположена российская военно-морская база. Разные источники еще накануне сообщали, что россияне начали выводить корабли из Тартуса.
Спутниковые снимки показывают, что с учений в Средиземном море на базу не вернулись два из шести кораблей ВМФ России. Тартус покинули фрегат «Адмирал Горшков» и вспомогательное судно «Ельня», пишут OSINT-аналитики.
Теперь на базе находятся фрегат «Адмирал Головко», сторожевой корабль «Адмирал Григорович», вспомогательное судно «Вязьма» и подводная лодка «Новороссийск».
Главное управление разведки Украины также сообщало, что Россия намеренно выводит корабли из Тартуса. При этом МИД России накануне опровергал информацию о выводе кораблей.
Российские правительственные блогеры писали о подготовке к эвакуации и авиабазы в Хмеймиме рядом с Латакией. По некоторым данным, в Латакию также вошли сирийские повстанцы.
База в Тартусе — единственный опорный пункт российского флота в Средиземном море. Ее утрата нанесла бы критический удар по влиянию Кремля в Северной Африке в условиях закрытия Босфора для российских военных кораблей.