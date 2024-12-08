«Варварское государство наконец-то пало» 8.12.2024, 19:20

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Как мировые политики реагируют на крах режима Асада.

Мировые политики в воскресенье, 8 декабря, дали свои оценки событиям в Сирии, где был свергнут многолетний режим правителя Башара Асада. Об этом пишет Deutsche Welle.

Главный дипломат ЕС приветствовала событие и анонсировала «процесс восстановления Сирии»

Верховная представительница Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас приветствовала падение режима Башара Асада в Сирии, указав на слабость его главных политических сторонников. «Конец диктатуры Асада — это позитивное и долгожданное событие. Оно также показывает слабость сторонников Асада — России и Ирана», — написала она. Позже в комментарии к своему посту Каллас указала, что поддерживает «тесные контакты» с министрами стран региона и намерена работать со всеми «конструктивными партнерами в Сирии и в регионе». «Процесс восстановления Сирии будет долгим и сложным, и все стороны должны быть готовы к конструктивному взаимодействию», — добавила новый главный дипломат ЕС.

Бербок: Народ Сирии заслуживает лучшего будущего

«Невозможно точно сказать, что сейчас происходит в Сирии. Но ясно одно: для миллионов людей в Сирии конец Асада означает первый вздох облегчения после целой вечности зверств, совершаемых режимом Асада», — написала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Глава МИД привела статистику жертв и пострадавших в гражданской войне в стране, повлекшей гибель «нескольких сотен тысяч сирийцев», а также припомнила методы пыток, применяемых Асадом против своего народа. «Народ Сирии заслуживает лучшего будущего. Они прошли через ужасные вещи», — констатировала Бербок, добавив однако, что после падения диктатуры «страна не должна попасть в руки других радикалов — под каким бы видом они ни выступали». Она призвала стороны конфликта «выполнить свою ответственность за всех сирийцев», а также этнических и религиозных меньшинств — «таких как курды, алавиты или христиане». «Международное сообщество также призвано обеспечить окончательный выход Сирии из цикла войны и насилия», — резюмировала Бербок.

В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал падение режима в Сирии «хорошей новостью». «Башир Асад жестоко угнетал свой народ, на его совести бесчисленное количество жизней, многие люди были вынуждены бежать из Сирии, многие из них перебрались и в Германию. Сирийский народ познал ужасные страдания. Поэтому конец правления Асада в Сирии — это хорошая новость», — такое заявление канцлера распространила пресс-служба правительства Германии.

Макрон поблагодарил сирийский народ на арабском, Трамп подчеркнул отсутствие заинтересованности Кремля в защите Асада

«Варварское государство наконец-то пало. Я благодарю сирийский народ за его мужество и терпение. В этот момент неопределенности я желаю им мира, свободы и единства», — на арабском языке написал президент Франции Эмманюэль Макрон. Он подчеркнул, что его страна, как и прежде, «привержена безопасности и стабильности на всем Ближнем Востоке».

Избранный президент США Дональд Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social указал на отсутствие заинтересованности Кремля в поддержке режима Башара Асада: «Асада больше нет. Он бежал из своей страны. Его защитник, Россия во главе с Владимиром Путиным больше не была заинтересована в его защите».

Днем ранее Трамп также в Truth Social подчеркнул, что Сирия, в которой «происходит хаос», не является другом США, и призвал действующую администрацию Соединенных Штатов не вмешиваться. «Это не наша борьба. Пусть все идет своим чередом. Не вмешивайтесь!» — говорится в сообщении Дональда Трампа.

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