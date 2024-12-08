Российский офицер: Подразделения армии РФ окружены в Сирии 8.12.2024, 19:39

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иллюстративное фото

Их товарищи бежали, бросив десятки единиц дорогой военной техники.

8 декабря в Сети продолжила появляться информация о положении дел армии РФ в Сирии. Как оказалось, воинские подразделения вместе с техникой еще несколько дней назад передислоцировалась, оставив базы Тартус и Хмеймим. Российские солдаты сбежали «за горы, поближе к морю, где ожидают «передислокации».

Об этом сообщил в Telegram-канале российский пилот капитан Илья Туманов, передает «Диалог.UA»:.

«Отдельные подразделения сейчас находятся в окружении в круговой обороне и ждут помощи», - подчеркнул представитель страны-оккупанта.

Вражеский офицер выразил надежду, что из Сирии в первую очередь вывезут раненых, детей и женщин, а не награбленные трофеи и высокопоставленных командиров/чиновников с их пассиями.

Украинский журналист Юрий Бутусов добавил, что российские группировки «Равнинная», «Горная» и «Пальмира» вместе с подразделениями баз во время бегства бросили множество РЛС, ЗРК и другого вооружения. Он привел в пример уход армии США из Афганистана.

«Американцы своих не бросали, радары, Patriot и Himars не бросали, не просили партизан в тапках про «зеленый коридор». Россия снова опозорилась на весь мир», - резюмировал представитель СМИ.

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