Из сирийской тюрьмы освобожден политзаключенный, который провел там 43 года 8.12.2024, 19:44

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Он отказался наносить авиаудары для подавления протестов.

Из тюрьмы Седная, расположенной в 30 километрах от Дамаска, были освобождены тысячи политзаключенных. Одним из них оказался Рахид Аль-Татари, который провел за решеткой целых 43 года, передает «Еврорадио».

В 1980 году Аль-Татари был летчиком сирийских ВВС. Он отказался наносить удары по Хаме для подавления протестов по приказу Хафеза Асада, отца нынешнего сирийского диктатора Башара Асада.

Лётчик Рахид Аль-Татари / Euroradio

За это его отправили в тюрьму, где он находился до сих пор.

По данным Сирийского центра мониторинга прав человека, с 2011 по 2021 год в тюрьме Седная погибли более 30 тысяч человек, которых режим Асада считал своими врагами.

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