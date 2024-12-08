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В Мозыре произошел случай, подходящий для начала остросюжетного фильма

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  • 8.12.2024, 19:48
  • 2,496
В Мозыре произошел случай, подходящий для начала остросюжетного фильма

Пришлось вызывать МЧС.

Мозырским спасателям пришлось вызволять жителя города из плена собственного матраса. Его пружина крепко вонзилась в ногу молодому человеку, пока тот спал, сообщает телеграм-канал «Мозырь».

Звонок спасателям поступил утром в 11.56. Похоже, незадолго до этого 19-летний парень из Мозыря проснулся и понял, что серьезно застрял в матрасе. Его пружина буквально въелась в ногу молодого человека.

Самостоятельно освободиться уже не получилось. Подмоги других (все произошло в общежитии), видимо, тоже оказалось недостаточно.

В итоге освобождали парня работники МЧС. Для этого им понадобилась помощь «плоскогубцев и мускульной силы».

Сообщается, что после вызволения парня передали медикам и госпитализировали.

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