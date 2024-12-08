А кончилось все за 11 дней Сергей Ковальченко

8.12.2024, 19:55

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Подобная судьба ждет и другого диктатора.

Сирийский проект Кремля в 2015 году был замещающим Украину. Тогда срочно нужно было сделать так, чтобы мир забыл о том, что Россия устроила на востоке Украины после падения Виктора Януковича. Поэтому на Сирию были брошены большие силы. Туда отправили войска. Вагнер стал известен именно с Сирии. Россия заплатила за сирийскую авантюру катастрофой самолета А-321 над Синаем 31 октября 2015 года летевшего в Петербург с туристами из Египта.

Пальмиру, чей фрагмент изображен на учебнике «Истории древнего мира» для 5 класса, восстанавливали после игиловской вакханалии специалисты Эрмитажа, Валерий Гергиев давал концерт оркестра Мариинского театра с участием Сергея Ролдугина в Пальмире.

Пиар-сопровождение сирийской истории было совершенно бешеным. Россиянам внушали, что «мы спасли страну от исламских террористов». Госканалы в какое-то время гремели победными сводками и рассказами о том, как «мы приобрели военные плацдармы в порту Тартус и на военной базе в Хмеймим».

Кончилось все за 11 дней. Дамаск взят повстанцами, Башар Асад бежал, а Россия не только не помогла ему, но просто слилась. Усилия почти десяти лет пошли псу под хвост.

А что случилось? Все просто. Когда Россия увязала в украинской войне, ей становилось не до Сирии. Войска, вагнеровцев и технику пришлось перебрасывать в Россию. Это, не считая ослабления иранских прокси, которые решили напасть на Израиль.

И вот результат. Меньше двух недель и Асада нет, а позиции России на Ближнем Востоке не просто ослабли – они теперь равны нулю. И все это видят и понимают. Боливар не вынес двоих – Украина для Владимира Путина важней Сирии.

Но думаю, что и он должен понимать, что почти «всенародная поддержка в виде голосов 95% избирателей» тает, как сахар в чае. И возможно, подобная судьба ждет и самого Путина.

Сергей Ковальченко, «Телеграм»

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