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Бегство РФ из Сирии: россияне пытаются обмануть Турцию

  • 8.12.2024, 20:35
  • 11,306
Бегство РФ из Сирии: россияне пытаются обмануть Турцию

И провезти оружие через Босфор.

Падение диктаторского режима Башара Асада в Сирии стало болезненным поражением Кремля на Ближнем Востоке. Теперь Россия думает не о том, как расширить свое влияние в Средиземноморье, а о том, как спасти свою военно-морскую базу в Тартусе и авиабазу Хмеймим.

Дальнейшее военное присутствие РФ в Сирии под большим вопросом, по информации наблюдателей и украинской разведки, россияне уже начали эвакуацию своих баз.

Clash Report сообщает со ссылкой на свои источники, что РФ планирует скрытно вывозить оружие из Сирии на гражданских судах, так как проход в Черное море через пролив Босфор для ее военных кораблей закрыт Турцией из-за российской войны против Украины.

Такое решение Анкары было принято в соответствии с Конвенцией Монтре, дающей турецкой стороне право контролировать проливы Босфор и Дарданеллы.

После полномасштабного российского вторжения в Украину Турция запретила проходить через проливы кораблям воюющих стран и судам неприбрежных стран.

«Россия якобы планирует контрабандой провезти оружие через сирийские порты на борту гражданских судов, чтобы переправить его через Босфор незамеченным», - сказано в сообщении.

Для этого планируется задействовать рыболовецкие и торговые суда.

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