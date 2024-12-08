Бегство РФ из Сирии: россияне пытаются обмануть Турцию
- 8.12.2024, 20:35
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И провезти оружие через Босфор.
Падение диктаторского режима Башара Асада в Сирии стало болезненным поражением Кремля на Ближнем Востоке. Теперь Россия думает не о том, как расширить свое влияние в Средиземноморье, а о том, как спасти свою военно-морскую базу в Тартусе и авиабазу Хмеймим.
Дальнейшее военное присутствие РФ в Сирии под большим вопросом, по информации наблюдателей и украинской разведки, россияне уже начали эвакуацию своих баз.
Clash Report сообщает со ссылкой на свои источники, что РФ планирует скрытно вывозить оружие из Сирии на гражданских судах, так как проход в Черное море через пролив Босфор для ее военных кораблей закрыт Турцией из-за российской войны против Украины.
Такое решение Анкары было принято в соответствии с Конвенцией Монтре, дающей турецкой стороне право контролировать проливы Босфор и Дарданеллы.
После полномасштабного российского вторжения в Украину Турция запретила проходить через проливы кораблям воюющих стран и судам неприбрежных стран.
«Россия якобы планирует контрабандой провезти оружие через сирийские порты на борту гражданских судов, чтобы переправить его через Босфор незамеченным», - сказано в сообщении.
Для этого планируется задействовать рыболовецкие и торговые суда.