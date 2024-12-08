В Беларуси появилась обновленная версия китайского кроссовера

В Беларуси появилась обновленная версия китайского кроссовера9
- 8.12.2024, 20:39
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На автомобиль установлена специальная цена.
В Беларуси появились в продаже появились обновленные китайские кроссоверы Dongfeng Mage — модель Digital Edition. Об этом сообщает Беларусская автомобильная ассоциация.
Напомним, в сентябре в Беларуси презентовали китайский кроссовер Dongfeng Mage. Его поставляет компания-импортер «Автопромсервис».
Теперь же для белорусов стала доступна для покупки спецверсия кроссовера Dongfeng Mage, она называется Digital Edition. Как заявляет импортер, на автомобиль установлена специальная цена — 77 800 рублей.
Отличительная черта Mage Digital Edition — безрамочная «цифровая» решетка радиатора, завляет поставщик этих машин.
Mage Digital Edition представлен c турбированным мотором мощностью 200 л.с. с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач DCT7 Getrag.