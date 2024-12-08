СМИ: Армия Израиля взяла под свой контроль сирийский Хермон 8.12.2024, 20:45

4,556

В Дамаске звучат взрывы.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяла под свой контроль сирийский пост Хермон, сообщают телеканалы Al Hadath и Al Arabiya со ссылкой на источник в службе безопасности. По его словам, после вывода сирийской армии из приграничной зоны Израиль начал контролировать новые позиции на линии прекращения огня с Сирией, сообщает RTVI.

Хермон — это горный массив на границе Сирии и Ливана, который переходит в Голанские высоты. Большая часть Голанских высот занята Израилем, восточную часть контролирует Сирия.

Армия обороны Израиля подтвердила, что «немного углубилась» в Сирию, чтобы разместить свои силы в демилитаризованной буферной зоне вдоль границы и в нескольких других пунктах, имеющих важное значение для обороны, пишет The Jerusalem Post. «Усиление сил [во всем регионе Голанских высот] позволит укрепить оборону в этом районе и подготовить войска к различным сценариям в секторе», — цитирует издание заявление ЦАХАЛа.

Помимо этого, The Jerusalem Post утверждает, что силы ЦАХАЛ нанесли удар по сирийскому заводу химического оружия, чтобы «помешать повстанцам захватить его». Источники в Армии обороны Израиля, отвечая на вопрос об атаке на сирийский химзавод, заявили, что военные «следят за событиями, которые могут угрожать Израилю» и «предпринимают необходимые шаги, чтобы отразить любые подобные угрозы».

Сирийские и арабские СМИ сообщают о новых израильских авиаударах по Дамаску, нанесенных некоторое время назад. The Times of Israel пишет, что взрывы произошли на авиабазе Меззе, в пригороде Дамаска Кафр-Суса и на центральной площади столицы, где расположены штаб-квартиры разведки и таможни.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com