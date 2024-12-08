Ракеты ATACMS заставили российские Су-34 сбежать в «Энгельс» 6 8.12.2024, 20:52

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Появились кадры, сделанные со спутников.

Российские оккупанты вынужденно переместили на авиабазу «Энгельс-2» самолеты разных типов, включая фронтовые бомбардировщики Су-34. Об этом сообщила команда обозревателей Defence Express после анализа спутниковых снимков за 7 декабря.

На аэродроме сейчас находятся два стратегических бомбардировщика Ту-160 и еще один макет, а также Ту-95МС, четыре настоящих самолета и еще три макета. Кроме этого, на снимках можно увидеть три военно-транспортных самолета: один Ан-12 и два Ил-76.

Также можно насчитать сразу девять фронтовых бомбардировщиков Су-34 и два истребителя Су-27/30.

В сентябре 2024 года на авиабазе «Энгельс» было меньше самолетов, в основном бомбардировщики Ту-22, Ту-95 и Ту-160. А в марте этого года там базировались Ту-95 и Ту-160, всего около восьми самолетов.

«Энгельс» расположен на расстоянии около 600 километров от Украины. Похоже, что РФ частично спрятала фронтовые бомбардировщики Су-34 после получения Киевом разрешения от Вашингтона бить дальнобойными ракетами ATACMS по российской территории, сделали вывод аналитики.

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