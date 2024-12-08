«Сирийское фиаско — следствие геополитической глупости Путина»
- 8.12.2024, 20:55
- 5,338
Подобный сценарий может ждать и Россию.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал падение режима Башара Асада в Сирии.
Он считает, что Россию может ждать аналогичный сирийскому сценарий. Об этом глава ОП написал в своем Telegram.
При этом он убежден в том, что крах Асада имеет прямую связь с «геополитической глупостью» режима российского диктатора Владимира Путина.
«Сирийское фиаско России - это следствие геополитической глупости и ограниченности Путина. Подобный сценарий может ждать и Россию», — добавил Ермак.