«Сирийское фиаско — следствие геополитической глупости Путина» 8.12.2024, 20:55

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Подобный сценарий может ждать и Россию.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал падение режима Башара Асада в Сирии.

Он считает, что Россию может ждать аналогичный сирийскому сценарий. Об этом глава ОП написал в своем Telegram.

При этом он убежден в том, что крах Асада имеет прямую связь с «геополитической глупостью» режима российского диктатора Владимира Путина.

«Сирийское фиаско России - это следствие геополитической глупости и ограниченности Путина. Подобный сценарий может ждать и Россию», — добавил Ермак.

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