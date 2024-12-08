Для белорусов ввели новшество по техосмотру 8.12.2024, 21:31

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Услуга платная.

В «Белтехосмотре» рассказали, сколько раз воспользовалось новой электронной услугой, которая касается техосмотра. Об этом сообщается на сайте этой организации.

Что изменилось

В ноябре стало известно, что появились новые онлайн-услуги, которые касаются транспорта. Так, некоторые физлица и юрлица могут в онлайн-режиме получить отметку о пройденном техосмотре.

Этим новшеством могут вопользоваться владельцы транспорта, который был произведен меньше двух лет назад. Дело в том, что таким автомобилистам не нужно проходить техосмотр, достаточно только поставить разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Если раньше для этого все равно требовалось ехать на диагностическую станцию, то сейчас это возможно сделать онлайн. Исключение — колесные тракторы, прицепы, полуприцепы к ним.

Чтобы получить эту услугу, надо заполнить форму заявления и прикрепить файлы с документами. Среди них — техпаспорт на транспорт и подтверждение оплаты (но если вы внесли деньги через ЕРИП, то предоставлять чек не нужно).

Стоимость услуги — 0,3 базовой величины. На сегодня это 12 рублей.

Сколько раз воспользовались новой услугой

За ноябрь онлайн было оформлено 79 разрешений на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Об этом сообщает «Белтехосмотр».

В целом же за прошлый месяц было выдано 119 705 разрешений на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Это на 7,2% больше, чем за аналогичный период 2023-го.

Конкретно физлица получали в прошлом месяце 96 463 разрешения (80,6% от общего количества).

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