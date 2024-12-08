«Приехали на российские КПП, стреляли в воздух» 8.12.2024, 21:37

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Фото: Ghaith Alsayed / AP

Базы РФ в Сирии полностью изолированы повстанцами.

Российские военные пишут о блокировке силами повстанцев военных объектов России по всей Сирии, включая морской порт Тартус, авиабазу Хмейним и другие места дислокации. Блокируют российских военных даже отряды курдов, которых поддерживают США.

Крупный телеграм-канал российских военкоров «Рыбарь» паникует, что на данный момент все военное присутствие России в ближневосточном регионе «висит на волоске».

Сирийские повстанцы, свернувшие режим Башара Асада и ставшие новой властью в стране, заблокировали единственный в Средиземном море российский военный порт Тартус (но боевые корабли оттуда ушли), а также изолировали единственную в Сирии российскую авиабазу Хмейним и нефтеперерабатывающий завод около города Хомс, который охраняется российским гарнизоном.

Кроме того, «Рыбарь» пишет о блокировании нескольких других российских военных объектов на севере Сирии отрядами курдов, которые непосредственно поддерживаются Соединенными Штатами.

Касательно изоляции авиабазы Хмейним также высказался военкор Fighterbomber. По его словам, «вооруженные отряды оппозиции» взяли базу под огневой контроль и даже приезжали на ее КПП, стреляя в воздух.

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