Появились смартфоны с «пожизненной гарантией» на экран 1 8.12.2024, 21:40

Правда, с одной оговоркой.

Компания OnePlus запустила новую инициативу по решению так называемой проблемы «зеленых полос», которая характерна для смартфонов с АMOLED-дисплеями. Характер проблемы привлек значительное внимание в Индии и других странах, пишет Gizmochina.

Эта проблема в первую очередь затрагивает модели OnePlus 8 Pro, 8T, 9 и 9R. На экранах смартфонов случайным образом появляются вертикальные яркие полосы, чаще всего зеленого (а иногда розового цвета), которые являются следствием производственного брака.

Для решения этой проблемы производитель запустил трехэтапную программу «OnePlus Green Line Worry-Free Solution», которая включает в себя:

Внедрение нового слоя Enhanced Edge Bonding Layer во все будущие дисплеи OnePlus AMOLED. Его фишка в том, что он предотвращает попадание влаги и кислорода внутрь дисплея, действует как своего рода барьер, тем самым снижая вероятность возникновения зеленой линии.

Строгий контроль качества на производстве. Он будет включать более 180 различных тестов для имитации экстремальных условий внешней среды. Например, в рамках теста Double 85 дисплей подвергается воздействию температуры 85 °C и влажности 85% в течение длительных периодов времени, чтобы оценить, как он работает в условиях нагрузки.

Что касается «пожизненной гарантии», то она распространяется на все смартфоны OnePlus, независимо от того, находится ли модель в пределах гарантийного срока. Правда, с одной оговоркой: данная гарантия актуальна только на дефекты в виде упомянутой выше зеленой полосы.

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