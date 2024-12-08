ГУР рассказало, как россияне инсценировали гибель Асада 8.12.2024, 21:59

1,302

Фото: Reuters

«Авиакатастрофа» была прикрытием.

На фоне восстания в Сирии пропал диктатор Башар Асад. СМИ писали, что Асад мог погибнуть в авиакатастрофе, но это не так.

Об этом сообщает Telegram-канал ГУР МО Украины.

В ГУР отметили, что бегство из Дамаска Асада сопровождалось новостями об исчезновении с мониторинговых радаров сигнала самолета Ил-76Т с сирийским диктатором на борту, которое якобы было вызвано уничтожением или авиакатастрофой.

Однако, согласно имеющимся у разведки данным, указанную дезинформацию Россия использовала для прикрытия своей операции по спасению сирийского диктатора и ограниченного круга приближенных к нему лиц.

«Потеря сигнала самолета Асада с радаров, вероятно, связана с действиями экипажа, который выполнял инструкции россиян и осуществлял полет под их руководством», - заявили в ГУР.

В то же время разведка пишет, что положение российского контингента в Сирии сейчас стабильно тяжелое, а остатки российской группировки продолжают «впопыхах паковаться и бежать».

«Первыми сбежали «шишки» российской армии. В частности, вслед за провальным генералом Сергеем Киселем территорию ближневосточной страны покинул новоназначенный командующий группировки войск РФ в Сирии генерал Александр Чайко - он покомандовал неделю», - добавили в ГУР.

Между тем, по данным разведки, для вывоза остатков своего вооружения, техники и личного состава россияне привлекли дополнительные корабли, в частности из состава балтийского флота РФ.

Отметим, ранее сегодня российское Министерство иностранных дел заявило, что сирийский президент Башар Асад якобы согласился передать власть «мирным путем», после чего покинул Сирию.

До этого Reuters сообщал, что Асад мог погибнуть в авиакатастрофе из-за того, что его самолет летел по странному маршруту, а затем вообще исчез с радаров.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com