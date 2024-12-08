«Буду действовать быстро»: Трамп намерен помиловать участников штурма Капитолия 3 8.12.2024, 22:19

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Но не всех.

Избранный президент США Дональд Трамп намерен помиловать многих осужденных участников беспорядков 6 января 2021 года на Капитолийском холме в Вашингтоне. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC News, отрывки из которого были опубликованы на сайте телеканала в воскресенье, 8 декабря, пишет Deutsche Welle.

Напомним, Дональд Трамп ранее в 2023 году обещал помиловать большинство осужденных по делу о штурме Капитолия, если победит на президентских выборах.

Кандидат в президенты от республиканской партии и бывший президент США Дональд Трамп принимает участие в первых президентских дебатах, организованных CNN, в Атланте (штат Джорджия, США), 27 июня 2024 года. Фото: Reuters

«Я буду действовать очень быстро. Первый день», — заявил Дональд Трамп. По его словам, многие из его сторонников, осужденных в связи с теми событиями, «находятся уже много лет в грязном, отвратительном месте, которое даже нельзя было позволять открыть». При этом он уточнил, что не собирается помиловать всех осужденных и будет рассматривать дела индивидуально. «Отдельные исключения» коснутся ситуаций, когда «человек был радикальным, безумным», уточнил он.

6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США с требованием признать победу демократа Джо Байдена на тогдашних президентских выборах результатом подтасовки. Многие проявляли насилие по отношению к сотрудникам полиции.

В чем обвиняют фигурантов беспорядков 2021 года в Вашингтоне

По данным NBC News, по меньшей мере 1572 фигурантам были предъявлены обвинения, более 1251 человека были осуждены или признали себя виновными в беспорядках. «Из этого числа не менее 645 обвиняемых были приговорены к заключению в федеральных тюрьмах на срок от нескольких дней до 22 лет. В настоящее время под стражей находятся около 250 человек, большинство из которых отбывают наказание после вынесения приговора. Несколько человек содержатся в предварительном заключении по распоряжению федерального судьи», — говорится также в публикации.

Отмечается, что Трамп не исключил и помилования заключенных, которые признали свою вину, в том числе тех, кто признался в совершении нападения на полицейских. «Потому что у них не было выбора (кроме как дать признательные показания. — Прим. ред.)», — аргументировал избранный президент.

Отвечая на вопрос о более чем 900 фигурантах, признавших себя виновными в связи с беспорядками, но столкнувшихся в обвинениями в нападении на сотрудников полиции, Трамп предположил, что те признали вину под давлением. «Я знаю эту систему. Это очень коррумпированная система», — сказал Трамп.

Как напоминает NBC News, обвинения, предъявленные в связи с беспорядками в Вашингтоне, имеют широкий спектр: от участия в незаконном шествии до подстрекательства к заговору. «Среди обвиняемых, находящихся под стражей, — участники ультраправых группировок Proud Boys и Oath Keepers, осужденные за подстрекательство к мятежу; обвиняемый в заговоре с целью убийства спецагентов ФБР, которые вели расследование по беспорядкам; обвиняемый в стрельбе в воздух во время беспорядков; а также мужчина, арестованный у дома бывшего президента Барака Обамы после того, как Трамп опубликовал скриншот, содержащий адрес этого дома», — следует из материала.

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