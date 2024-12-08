«Не кричу, чтобы не испугать дочек» 8.12.2024, 22:50

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иллюстративное фото

Минчанка оказалась в непростой ситуации.

Порой о том, что в семье происходит домашнее насилие, никто и не догадывается. Даже в случае нанесения физических повреждений на теле не всегда остаются синяки или другие следы — в милиции попросту нечего предъявить. С такой ситуацией столкнулась жительница столицы: она хочет заявить на своего супруга, но понимает, что доказательств происходящему у нее нет. Есть ли выход из такой ситуации, об этом агентству «Минск-Новости» рассказали в РУВД Фрунзенского района Минска.

Жительница Фрунзенского района Минска Илона живет с мужем уже больше 10 лет. Но, как она описала в своем письме, «терпеть сил больше нет».

— Он постоянно поднимает на меня руку, недавно чуть не задушил. Когда говорю, что позвоню в милицию, супруг только улыбается: «Ничего не докажешь». А это и правда сложно: синяков как таковых не остается, а соседи ничего не слышат — не кричу, чтобы не испугать наших дочек. Они еще совсем маленькие, но уже многое понимают, жалеют меня, — рассказывает Илона.

По словам женщины, она не хочет «втягивать детей в разборки», поэтому не понимает, как ей быть, ведь ее слова ничем и никем не будут подтверждены. Однако участковая инспекторка Фрунзенского РУВД лейтенантка милиции Ольга Скачек говорит, что даже в такой ситуации факт насилия доказать «непросто, но возможно».

Правда, до того, как этим заниматься, Скачек посоветовала разойтись с супругом и хотя бы на время съехать на другую жилплощадь. А если уйти некуда, то стоит обратиться к участковому, который направит в кризисную комнату.

Скачек говорит, что нередко именно дети становятся свидетелями насилия в семье и могут подтвердить слова матери в таких ситуациях. Но в случае Илоны инспекторка предложила начать собирать другие доказательства.

— Самое ценное доказательство — это видео- или аудиозапись конфликта. Если есть возможность, разместите в комнате диктофон, камеру наблюдения или видеоняню. Оборудование можно взять напрокат. Если рукоприкладство еще не стало ежедневным ритуалом и происходит внезапно без видимых причин, выбирайте модели с функцией активации при шуме, чтобы устройство сработало автоматически и вам не пришлось нажимать на кнопки, — рекомендует Ольга Скачек.

Для тех же целей можно использовать и обычный смартфон. Однако его можно использовать иначе: например, во время эпизода насилия можно позвонить кому-то из знакомых (их слова позже смогут подтвердить факт конфликта).

— К вашей проблеме можно привлечь внимание соседей: попросите их не игнорировать шумы из вашей квартиры или даже договоритесь об условном сигнале, который будет знаком, для вызова милиции, — подсказывает Ольга Скачек и напоминает: — Нельзя терпеть посягательства в свой адрес, потому что рано или поздно безнаказанность позволит агрессору перейти черту. Не соглашайтесь терпеть насилие, особенно ради детей. Помните, что они также могут пострадать.

Если же по каким-то причинам пострадавшей стороне не подходят все предложенные варианты действий, Ольга Скачек предлагает обратиться к своему участковому и объяснить ситуацию, чтобы тот придумал какие-то индивидуальные решения проблемы.

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