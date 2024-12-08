Порция этой каши перед сном может сработать так же, как и снотворное
- 8.12.2024, 23:12
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Есть и другие продукты, богатые триптофаном.
Иногда быстро заснуть тяжело и это становится большим испытанием. Врач рассказал, что некоторые продукты действуют на организм почти как снотворное.
Об этом сообщает The Mirror.
Врач Памела Тамбини объяснила, почему более естественный подход к решению проблем, связанных со сном, действительно может привести к лучшему и более длинному сну. Определенные продукты могут естественным образом способствовать лучшему сну, предоставляя такие питательные вещества, как магний, триптофан и мелатонин.
В частности, есть много разных продуктов, которые могут помочь хорошо выспаться. Некоторые из этих продуктов, вероятно, уже есть на вашей кухне, а именно молоко и овсянка.
По словам медика, триптофан в молоке может способствовать ощущению покоя и расслабления. Небольшая порция каши обеспечивает медленно усваиваемые углеводы и мелатонин, которые могут помочь телу сигнализировать, что пора отдохнуть.
Триптофан - незаменимая аминокислота, которую организм должен получать с пищей, поскольку он не может производить ее сам. Исследования выявили прямую связь между потреблением триптофана и полноценным отдыхом.
Также существуют и другие продукты, богатые триптофаном, которые могут улучшить сон:
курица
яйца
сыр
рыба
арахис
семена тыквы и кунжута
индейка
тофу и соя
Основные причины бессонницы
Бессонница может быть вызвана разными причинами, в том числе:
тяжелое состояние здоровья с болевым синдромом
длительная перегрузка (физическая, психическая, эмоциональная)
стресс и депрессия
хронические и острые заболевания
мигрень
апноэ, когда во сне неконтролируемо останавливается дыхание
смена города пребывания (переезд в другую страну)
конфликты в семье, на работе, в социуме
вредные привычки (чрезмерное употребление алкоголя, курение, наркотики, кофеин)
неудобная кровать, матрас.