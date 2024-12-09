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CNN: Судьба Асада решалась в Бейруте и в Донецкой области

  • 9.12.2024, 1:40
CNN: Судьба Асада решалась в Бейруте и в Донецкой области

Влияние Ирана и России разрушаются.

Судьба режима Башара Асада решалась не в Сирии, а в южном Бейруте и в Донецкой области — без поддержки российской авиации и прокси Ирана Хезболлы он упал, когда его наконец подтолкнули, пишет CNN 9 декабря.

В статье отмечается, что Израиль во время жестокой, но эффективной двухмесячной войны против Хезболлы, вероятно, не уделял особого внимания судьбе Асада. Так же и Россия во время своей 34-месячной войны против Украины, вероятно, мало обращала внимания на то, как мало самолетов или войск останется у нее для поддержки союзников на Ближнем Востоке.

CNN напоминает, как о том, что война на истощение сделала Россию «неспособной» помочь Асаду, заявил 7 декабря избранный президент США Дональд Трамп, а слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, отказавшегося прогнозировать развитие событий в Сирии на этих выходных, выглядели заявлением «региональной власти, которая видит, как ее тарелки разбиваются об пол».

Канал пишет, что Иран за последние шесть месяцев столкнулся с серьезными трудностями из-за войны с Израилем и обещания поддержки со стороны Тегерана мало дали Асаду.

«Ближний Восток шатается, потому что идеи, принятые как данность, такие как повсеместная сила Ирана и солидность России как союзника, разрушаются, сталкиваясь с новыми реалиями», — говорится в статье.

Поскольку у Москвы и Тегерана возникли проблемы в других местах, дисбаланс, который удерживал Асада и его правящее алавитское меньшинство при власти, исчез, констатирует CNN.

Канал пишет, что масштабное наступление группы повстанцев Хайят Тахрир аш-Шам с его «размахом, оборудованием и всеобъемлющей стратегией связи», «свидетельствует об изощренной руке», стоящей за ней. В CNN отмечают, что о том, чья это была рука, свидетельствует заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 6 декабря. Он сказал, что пытался договориться с Асадом о будущем Сирии, но неудачно, и теперь он желает успеха повстанцам на их пути к сирийской столице.

В статье говорится, что, кому именно Турция предоставила полномочия, пока непонятно. Также предполагается, что крах режима Асада мог произойти быстрее, чем это планировалось.

«Мы не знаем много о том, что сейчас происходит в Сирии или что это означает. Хайят Тахрир аш-Шам может оказаться лучшим руководителем этнической смеси Сирии, чем был Асад, что будет нетрудно. Асад может растаять в изгнании на роскошных московских дачах, а его пустая автократия быстро развалится. Россия может зализывать свои геополитические раны и сосредоточиться на катастрофическом кровотечении, которым является ее вторжение в Украину. Иран может остановиться, чтобы подумать, и вместо этого подготовиться к возможному цунами агрессии, которое может прийти из Белого дома Трампа», — предполагает CNN.

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