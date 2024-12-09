Российские пропагандисты взвыли из-за краха друга Путина в Сирии 9.12.2024, 3:05

У Симоньян хмуро на душе.

В Сирии рухнул режим семьи Асадов, который удерживал власть в стране почти 50 лет. РФ проиграла вместе с режимом и вот-вот потеряет контроль над двумя своими военными базами.

По этому поводу в российских Z-каналах царит грандиозная «зрада».

Сайт Dialog.UA собрал самие яркие реакции российских ультрапатриотов на события.

В Сирии власть перешла в руки протурецкой исламистской группировки Хайят Тахрир аш-Шам и ее союзников. Минувшей ночью ополчение взяло под полный контроль столицу страны — Дамаск.

Диктатор Башар Асад, предположительно, сбежал. Россия, которая последние 10 лет оказывала военную поддержку Асаду, теперь, вероятно, потеряет в стране две своих военных базы «Хмеймим» и «Тартус».

Сейчас Москва лихорадочно эвакуирует оттуда войска, персонал и часть важного оборудования.

На ситуацию отреагировала одна из топовых пропагандисток Кремля Маргарита Симоньян. Она посокрушалась тому, что ополчение зашло в Дамаск, взяло под контроль местный телецентр и выпускает из тюрем политзаключенных.

«Какое хмурое утро», — написала пропагандистка.

Бывший депутат Верховной Рады предатель Украины Олег Царев напомнил, что недавно в Сирии прошли президентские выборы, на которых Асад якобы получил ошеломляющую поддержку населения, как и Путин в России.

«Военачальники не хотят воевать за Башара Асада, его солдаты и, по-видимому, раз он не захотел обращаться к населению Сирии, то и он сам. А ведь сравнительно недавно были выборы, и за него проголосовало 95,19% населения. Так часто бывает», — написал коллаборант.

Резко высказался Z-военкор Alex Parker Returns, который проживает в Канаде и не боится критиковать диктатора РФ Владимира Путина.

«Заметил, что в комментариях начали писать, что уже, оказывается, Пыпа (Путин — ред.) никакого отношения к происходящему в Сирии не имеет. Когда бармалеев ценой российской крови, денег и русского же оружия, изъятого из зоны «СВО», побеждали, то триумфатором был именно Пыпа, а как все рухнуло буквально за считанные часы, так Пыпа уже не при делах… Зато благодаря другу Реджепу мы узнали как же должно было выглядеть "СВО" здорового человека, а не курильщика. Сирия за 10 дней», — написал Z-патриот.

Настоящую истерику из-за событий в Сирии закатил российский Z-военкор Алексей Живов.

«России нельзя уходить из Сирии. Ни при каких условиях. Надо срочно засунуть руку в штаны, нащупать там (...) и жестко по беспределу убить всех, кто подойдет к нашим базам ближе чем на 100 км. Никакие новые правительства не признавать. Поймать на улице любого алавита и назначить его руководителем латакийского сопротивления. Демарш из Сирии нам очень дорого обойдется», — написал российский пропагандист.

Ему ответил одесский коллаборант Игорь Димитриев. Он призвал Живова смириться с неизбежным уходом из Сирии.

«Приморские провинции, которые российские авторы дружно стали называть Тартусско-Латакийской республикой, валятся так же быстро, как и другие. Никакой алавитской автономии под патронатом России, судя по всему, не будет. Не нужно фантазировать об обороне по горному хребту Ансария. Это не такое серьезное препятствие, чтобы его не преодолели боевики. Мало того в самих провинциях уже будут толпы вооруженных активистов. Что ты с ними сделаешь? «Орешником» их будешь пугать? Сейчас судьба баз в Тартусе и Хмеймиме зависит исключительно от Эрдогана и Запада. Хотя от них тоже не совсем зависит. Среди активистов обязательно найдется тот, кто захочет пострелять из миномета по русским друзьям свергнутого диктатора. Из-за каждого выстрела не будешь же Эрдогану звонить. Таковы, как говорится, реалии на земле», — написал предатель.

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