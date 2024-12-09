«Асад считал, что ухватил Бога за бороду» 9.12.2024, 5:15

Военный эксперт оценил развитие ситуации в Сирии.

Сирийский диктатор Башар Асад не готовился к возможному противостоянию с повстанцами и слишком полагался на РФ и Иран, которые выступали его союзниками.

Такое мнение высказал Би-би-си военный эксперт Давид Гендельман.

«После перемирия 2020 года, когда повстанцы отошли к Идлибу, Асад считал, что схватил Бога за бороду. Политических реформ и экономического улучшения в стране не было. Армия не усиливалась, не готовилась. Он считал, что раз РФ и Иран спасли, значит, дальше все будет хорошо, можно особо не напрягаться», - высказал мнение эксперт.

Гендельман добавил, что тем временем его противники в лице, в первую очередь, «Хайят Тахрир аш-Шам» за четыре года в Идлибе «де-факто стали властью и армией... под турецкой крышей».

Он отметил, что в настоящее время невозможно прогнозировать, какое будущее ждет Сирию, так как обстановка постоянно меняется.

«Мы видим некоторые попытки со стороны Абу Мохаммеда аль-Джулани (главы повстанцев) представить, как минимум для Запада, некий ... портрет, что он якобы уже более респектабельный, более умеренный. Снял тюрбан, надел рубашку, дал интервью CNN, заявляя, что сейчас будет Сирия для всех, а не жесткий исламистский режим», - отметил эксперт.

Гендельман допустил, что если новая сирийская власть скажет РФ вывести свой военный контингент - это будет большим ударом для международных позиций Кремля.

«Это потеря военного и политического плацдарма на Средиземном море, на Ближнем Востоке. А РФ очень гордилась этим достижением. Кроме того, авиабаза Хмеймим была основным каналом военной логистики для российской экспансии в Африке. Сейчас это все теряется. Россияне еще не ушли, но как минимум они уже в боеготовности, если поступит приказ эвакуироваться», - объяснил эксперт он.

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