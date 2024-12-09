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Судьба россиян в Сирии решена

  • 9.12.2024, 8:08
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Судьба россиян в Сирии решена

Z-пропаганда пишет о бегстве оккупантов.

Российская военная база Хмеймим и порт Тартус будут выведены из Сирии. Россия обратилась к Турции с просьбой об обеспечении безопасности.

Об этом сообщает Telegram-канал «Zаписки Vетерана».

Другой канал пишет, что вылет первых самолетов с личным составом запланирован на понедельник, пишет «Диалог».

«Первые самолеты с личным составом на убытие стоят в плане на завтра. Разумеется, для того, чтобы на него сесть, надо подписать «обходняк», иначе документы тебе никто не отдаст», — сказано в сообщении.

«Важные истории» пишут, что, по данным блогера, близкого к ЧВК «Вагнер», российские войска получили приказ уничтожать бронетехнику и документацию, чтобы она не попала к сирийским повстанцам.

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