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Когда постучат в дверь Лукашенко?

  • Василь Верас
  • 9.12.2024, 8:09
  • 1,822
Когда постучат в дверь Лукашенко?

Эта история заставила призадуматься многих.

Можно представить, как неуютно чувствует себя сегодня Александр Лукашенко. Не так давно он поздравлял Башара Асада с «успехом» на президентских выборах, где тот, согласно официальным данным, якобы получил свыше 95% голосов:

«Победа на выборах – свидетельство признания вашего бесспорного авторитета как национального лидера, который уверенно защищает свою страну от внешнего вмешательства и сражается за установление мира и стабильности в Сирии».

И вдруг «бесспорный авторитет» стремительно превращается в ничто. Точно так же, как раньше Саддам Хусейн, Муаммар Каддафи и им подобные.

Вся эта публика полагала, что будет править вечно. Но вышло иначе…

Член совета при внешней и оборонной политике при президенте РФ, пропагандист Сергей Марков озвучил вопрос, который нынче волнует и Кремль, и Лукашенко: «Какие политические причины главные в обрушении Асада? Какой вывод должны сделать другие страны, чтобы не рухнуть так быстро?»

Ответ очевиден. И его подсветила Южная Корея. На самом деле очень символично, что события в Сирии и Республике Корея развиваются параллельно. Это позволяет сопоставить устойчивость в кризисных ситуациях диктатур и демократий (при всем несовершенстве последних).

В Южной Корее только в этом веке уже 6-й президент. Судьбы его предшественников поражают богатством сюжетов: отстранена в результате импичмента, получила 25 лет тюрьмы (взяточничество, злоупотребление властью); приговорен к 15 годам (взяточничество); покончил жизнь самоубийством; приговорен к 22 годам (захват власти) и так далее.

Казалось бы, из этого расклада не может выйти ничего хорошего. Но Республика Корея является процветающим государством. Потому что решающим фактором являются сильные институты.

Проблема в том, что сильные институты или вообще не формируются, или со временем деградируют в условиях несменяемости власти. В результате фундамент персоналистских режимов неизбежно рушится, причем зачастую в самый неожиданный момент.

Что касается выводов, которые следовало бы сделать, то они тоже просты. Асад не стал договариваться и делиться властью тогда, когда это было еще возможно. В итоге потерял всё.

Ставка сирийского тирана на силовиков работала долго. Но в конечном счете она и стала одной из главных причин краха Асада. Это модельная история, которая повторяется раз за разом. Вопрос заключается лишь в том, постучатся законы политики в дверь Лукашенко раньше или позже. Но постучатся в любом случае.

Василь Верас, «Салiдарнасць»

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