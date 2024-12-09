Доллар ставит новые рекорды: чего ждать в декабре 9.12.2024, 8:13

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Аналитики назвали цифру, на которой американская валюта остановит падение.

На прошлой неделе наш прогноз реализовался с большим плюсом. Обменный курс доллара США на белорусском и российском валютном рынке полностью восстановил свои позиции накануне ноябрьского роста, даже с небольшим перевесом. Каких курсов валют ждать в первой половине декабря, разбираются аналитики myfin.by в еженедельном прогнозе.

Рекордная скорость снижения курса доллара

Прошлая неделя на белорусских валютных торгах окончилась на значении USD/BYN 3,4065. Всего за неделю курс доллара снизился на рекордные -4,58%. Напомним, что неделей раньше доллар вырос на +4,18. Изменение курса за год по итогам прошлой недели составляет +7,21%. Объём торгов был близко к среднему значению в 62,771 млн долларов.

Обменный курс российского рубля закономерно укрепился и на конец прошлой недели составил RUB/BYN 3,3964 за 100 российских рублей. В целом изменение курса за неделю составило -2,10%, с начала года курс рубля пока отстаёт на -5,90%. Объём торгов прошлой недели составил рекордные за несколько последних лет 45 280,500 млн российских рублей, или чуть меньше полмиллиарда долларов США в эквиваленте. Такими темпами декабрь 2024 года может стать рекордным по объёмам торгов российским рублём на БВФБ, перевалив за миллиард долларов США в эквиваленте.

Изменения курса на белорусском валютном рынке полностью соответствовали укреплению курса российского рубля на московских торгах. К окончанию прошлой недели доллар США на московском межбанке снизился до USD/RYB100,5455, опускаясь в моменте до 98,8988. Евро так же торгуется около EUR/RUB 106,257.

Стабилизация рынка

Причиной возвращения курса доллара на исходные в стабилизации российского рынка. Так, наблюдается рост предложения иностранной валюты после объявленной Центробанком паузы покупки валюты и увеличение объёма предложения со стороны экспортёров.

Возможно это и так, но вспоминаются слова главы Минфина РФ господина Силуанова, что текущий курс нас вполне устраивает. Не исключено, что коррекция прошлой недели, как и рост предыдущей – это решение бюджетных проблем путём краткосрочной девальвации.

Кроме этого, в среду 4 декабря Минфин России провёл рекордное размещение ОФЗ с плавающим купоном на сумму в 1 триллион российских рублей. Спрос на бумаги был существенно выше – 1,59 триллиона рублей. Его причина – в изменившихся условиях расчета купона. После нескольких неудачных попыток размещения ОФЗ Минфин был вынужден сделать предложение, от которого было трудно отказаться. В последнем выпуске купон рассчитывается по трёхмесячной ставке RUONIA плюс капитализация процентов, первый купон соответствует ставке 19,63%.

Не исключено, что вот такое решение бюджетных вопросов до конца года вернёт на российский финансовый рынок положительную температуру.

На внебиржевом рынке Форекс под конец недели пришли новости, которые могут поддержать доллар США до окончания 2024 года. Статистика рынка рабочей силы США в пятницу 6 декабря почти вся вышла в зелёной зоне, это придало уверенности рынку в вероятном понижении ставки ФРС на очередном заседании в следующую среду, 18 декабря.

Раннее вероятность понижения ставки оценивалась не более 66%, после пятничных nonfarm,s вероятность повысилась до 88%. По статистике, при оценке выше 85% ФРС всегда принимает такое решение. В том случае если такой прогноз будет реализован, валютная пара EUR/USD имеет шанс закончить 2024 год около 1,040.

Прогноз на неделю

На белорусском валютном рынке на текущей неделе возможна остановка курса доллара около USD/BYN 3,380–3,400. Российский рубль при укреплении ниже 100 рублей за «бакс» может на белорусском рынке преодолеть RUB/BYN 3,40 за 100 российских рублей.

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