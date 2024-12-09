В тюрьме Асада обнаружили секретные подземные камеры 9.12.2024, 8:19

Тысячи заключенных пока не могут освободить.

Сирийские повстанцы накануне заняли тюрьму Сейдная недалеко от Дамаска, где содержались десятки тысяч политических заключённых. Многие из них ожидали смертной казни.

Оказалось, что в тюрьме существовала еще одна, секретная тюрьма. Она уходит под землю на три или даже четыре этажа. Повстанцам удалось освободить заключённых с двух верхних этажей, но ниже остаются еще тысячи заключенных, сообщает Al Jazeera.

«На трех подземных этажах находится тюрьма, известная как «красная тюрьма», и она до сих пор не открыта. Ее не могут открыть, потому что это можно сделать только с помощью сложной компьютерной системы. Однако вся прежняя охрана тюрьмы сбежала», — рассказал один из активистов в видео с места событий.

По данным сирийских правозащитников, только за десять лет — с 2011 по 2021 год — в тюрьме Сейдная погибли 30 тысяч человек.

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