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В тюрьме Асада обнаружили секретные подземные камеры

  • 9.12.2024, 8:19
В тюрьме Асада обнаружили секретные подземные камеры

Тысячи заключенных пока не могут освободить.

Сирийские повстанцы накануне заняли тюрьму Сейдная недалеко от Дамаска, где содержались десятки тысяч политических заключённых. Многие из них ожидали смертной казни.

Оказалось, что в тюрьме существовала еще одна, секретная тюрьма. Она уходит под землю на три или даже четыре этажа. Повстанцам удалось освободить заключённых с двух верхних этажей, но ниже остаются еще тысячи заключенных, сообщает Al Jazeera.

«На трех подземных этажах находится тюрьма, известная как «красная тюрьма», и она до сих пор не открыта. Ее не могут открыть, потому что это можно сделать только с помощью сложной компьютерной системы. Однако вся прежняя охрана тюрьмы сбежала», — рассказал один из активистов в видео с места событий.

По данным сирийских правозащитников, только за десять лет — с 2011 по 2021 год — в тюрьме Сейдная погибли 30 тысяч человек.

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