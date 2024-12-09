Трамп отменит предоставление гражданства США по праву рождения 5 9.12.2024, 8:38

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Действующую систему политик назвал смешной.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что в первый день на посту отменит предоставление гражданства по праву рождения, которое гарантируется 14-й поправкой Конституции.

В интервью телеканалу NBC News он заявил, что для этого, возможно, придется изменить Конституцию США путем обращения к народу. Действующую систему политик назвал смешной и подчеркнул, что это право существует только в США, хотя подобная практика есть и в других странах, таких как Канада и Бразилия.

«Мы должны положить этому конец», - утверждает Трамп.

По его словам, для внесения изменений в законодательство, которое закреплено в 14-й поправке, он может действовать через исполнительную власть. Новоизбранный президент добавил, что во время своего предыдущего срока не смог реализовать эту инициативу из-за пандемии COVID-19.

Также Трамп обсудил вопрос «мечтателей» - иммигрантов, прибывших в США в детском возрасте. Он выразил готовность работать с демократами, чтобы найти компромисс относительно их статуса.

«Мы должны что-то сделать с «мечтателями». Они стали успешными, имеют работу или даже свой бизнес. Нам придется что-то с ними делать», - подытожил он.

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