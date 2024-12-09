ISW: Россияне окажутся под ударом после потери баз в Сирии
- 9.12.2024, 9:00
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Придется уходить из Африки.
После падения режима сирийского диктатора Башара Асада правитель РФ Владимир Путин может потерять свои военные базы в Сирии.
Как пишет американский Институт изучения войны, это грозит Кремлю серьезными последствиями. Так, РФ использовала свою военно-морскую базу в Тартусе для проецирования силы в Средиземном море. С помощью нее Москва угрожала южному флангу НАТО и связывала свои черноморские активы со Средиземным морем.
По оценке аналитиков, потеря российских баз в Сирии, вероятно, нарушит российскую логистику, а также ее усилия по пополнению запасов и ротацию Африканского корпуса. Особенно удару подвергнутся операции РФ и проектирование силы в Ливии и странах Африки к югу от Сахары.
По мнению ISW, Кремль может попытаться использовать свое присутствие в Ливии и Судане как альтернативу, однако отсутствие официальных соглашений у РФ с этими странами и недостаточная инфраструктура делают их неадекватными заменами.
Кроме того, акцентируют эксперты, крах режима Асада и неспособность Путина спасти его также нанесут ущерб глобальному имиджу РФ как надежного союзника. Это угрожает ее влиянию на африканских автократов, которых Кремль стремится поддержать, и угрожает его более широкой геополитической цели позиционировать Россию как мировую сверхдержаву.