Rzeczpospolita: В Польше задержали двух человек, снимавших белорусских фанатов

Rzeczpospolita: В Польше задержали двух человек, снимавших белорусских фанатов3
- 9.12.2024, 9:02
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Инцидент произошел на матче между «Легией» и «Динамо».
Во время футбольного матча между «Легией» из Варшавы и минским «Динамо» были задержаны два человека, которые занимались съемкой белорусских фанатов.
Об этом сообщает Rzeczpospolita. Эти мужчины не отреагировали на просьбы зрителей не снимать и проигнорировали указания охраны. В результате была вызвана полиция, которая вывела их с поля.
«Настоящей причиной вмешательства охраны на матче стало фотографирование или видео-съемка болельщиков из Беларуси. Мы позвали полицию, так как мужчины, осуществлявшие съемку, не подчинялись требованию сотрудника охраны покинуть сектор для гостей», — пояснил изданию представитель «Легии» Бартош Заславский.
Один из задержанных был осужден судом — он получил запрет на посещение массовых мероприятий сроком на два года.
Эксперты считают, что задержанными должны заняться польские спецслужбы.