У парламента Грузии появилась «протестная» елка 1 9.12.2024, 9:10

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А напротив дерева сожгли чучело куратора разгона протестов.

Участники продолжающихся одиннадцатый день массовых протестов в столице Грузии «украсили» новогоднюю елку у здания парламента на проспекте Руставели фотографиями пострадавших во время разгонов акций активистов и журналистов, сообщает в воскресенье, 8 декабря, портал «Грузия Online».

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Каркас новогодней елки у места сбора протестующих был установлен по распоряжению тбилисской мэрии еще днем. Однако участники протестов помешали городским службам до конца собрать символ Нового года, после чего каркас, лишь наполовину украшенный искусственными ветвями, оцепили полицейские. После начала вечерней акции контроль над елкой снова перешел к протестующим. Кроме фотографий, на ней появились флаги Грузии, Евросоюза, Украины и США. Позже напротив елки сожгли чучело Звиада Харазишвили - главы Департамента специальных задач, курирующего разгон протестующих.

Как пишет Telegram-канал Paper Kartuli, в 2.00 ночи 9 декабря по местному времени большая часть протестующих покинула площадь перед парламентом. Спецтехника и автобусы с силовиками также разъехались. Сообщений о разгонах демонстрантов с использованием водометов и слезоточивого газа не поступало.

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