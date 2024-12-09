Ученые раскрыли секрет памяти человека 9.12.2024, 9:17

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Эпизодическая память зависит от факторов предмета, места и времени.

Американские ученые из Университета Райса в Техасе раскрыли свойства эпизодической памяти, отвечающие за сохранение определенных воспоминаний. Исследование опубликовано в научном журнале Cognitive, Affective & Behavioral Neuroscience (CABN).

Команда классифицировала изучение памяти по трем основным областям, касающимся предмета, места и времени воспоминаний.

Специалисты обнаружили, что воспоминания зачастую формируются эмоциональным содержанием, личной значимостью, вниманием и повторением. Например, люди с большей вероятностью запомнят события с глубоким эмоциональным резонансом или детали, на которых они активно фокусируются.

Кроме того, фактор места и пространственной памяти также играет в пользу сохранения воспоминаний. Новые среды привлекают больше внимания, следовательно, формируют более сильные впечатления.

Наконец, исследователи узнали, что как люди упорядочивают события и распознают переходы между ними, играет решающую роль в воспоминаниях. Конкретные события часто делятся на отдельные эпизоды и, следовательно, легче всплывают в памяти.

Ученые отметили, что изучение избирательных свойств памяти имеет значение как для клинических, так и для повседневных условий.

По мере старения населения мира, а нарушения памяти становятся все более распространенными, понимание конкретных факторов, формирующих память, может помочь в проведении вмешательств при таких состояниях, как деменция и снижение когнитивных способностей, заявили специалисты.

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