«Асад пал. Не бойтесь» 9.12.2024, 9:25

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Как освобождают узников из тюрем сирийского режима.

Организация «Сирийская гражданская оборона», более известная как «Белые каски», заявила, что проверяет сообщения освобожденных из печально известной тюрьмы «Седная» неподалеку от Дамаска о том, что многие заключенные содержатся в скрытых от посторонних глаз подземных камерах, сообщает BBC.

В соцсети X активисты сообщили, что направили в тюрьму пять специальных групп, которым помогает человек, знакомый с планировкой тюрьмы.

«В состав команд входят поисково-спасательные подразделения, специалисты по разрушению стен, бригады по вскрытию металлических дверей, собаки и медики. Эти команды хорошо обучены и оснащены для проведения таких сложных операций», — говорится в сообщении.

«Седная» — одна из тюрем, освобожденных после того, как повстанцы установили контроль над страной.

Власти провинции Дамаск сообщили, что продолжается работа по освобождению из тюрем заключенных, часть из которых «почти задыхается» из-за плохой вентиляции.

Муниципалитет Дамаска обратился в социальных сетях к бывшим солдатам и тюремным работникам свергнутого режима с просьбой предоставить повстанцам коды доступа к электронным замкам тюремных камер.

По их словам, они не могут открыть их, чтобы освободить заключенных, которых видно на мониторах системы видеонаблюдения.

В соцсетях, тем временем, появляется все больше видео из тюрем и кадры с освобожденными заключенными на улицах сирийских городов.

Фото: ADMSP

На одной из записей из тюрьмы «Седная» виден в том числе маленький ребенок, которого держали вместе с матерью в камере.

Записи были опубликованы базирующейся в Турции Ассоциацией заключенных и пропавших без вести в тюрьме «Седная» (ADMSP).

«Он [Асад] пал. Не бойтесь», — говорит голос на видео, вероятно, пытаясь успокоить женщин и заверить их, что теперь они в безопасности.

На видео, верифицированном агентством AFP, видно, как сирийцы пытаются узнать, были ли их родственники среди освобожденных из тюрьмы, где, как считается, во время правления Асада тысячи сторонников оппозиции были подвергнуты пыткам или казнены.

По мере того, как повстанцы брали контроль над городами Сирии, они освобождали заключенных из тюрем на своем пути.

На протяжении всей гражданской войны, начавшейся в 2011 году, власти держали сотни тысяч людей в лагерях, где, по данным правозащитных групп, пытки были обычным явлением.

В субботу группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (HTS) заявила, что освободила более 3500 заключенных из военной тюрьмы Хомса, когда захватила город.

Когда они вошли в столицу несколько часов спустя рано утром в воскресенье, повстанцы объявили о «конце эпохи тирании в тюрьме „Седная"», которая стала олицетворением самых мрачных злоупотреблений эпохи Асада.

В отчете за 2022 год ADMSP писала, что «Седная» «фактически стала лагерем смерти» после начала гражданской войны.

По оценкам активистов, более 30 тысяч заключенных были казнены или умерли в результате пыток, отсутствия медицинской помощи или голода в период с 2011 по 2018 год. Ссылаясь на свидетельства нескольких освобожденных заключенных, еще 500 человек были казнены в период с 2018 по 2021 год.

В 2017 году Amnesty International описала тюрьму «Седная» как «человеческую бойню» в заявила, что казни были санкционированы на самом высоком уровне.

Тогда сирийские власти называли обвинения беспочвенными и настаивали, что все казни проводились с соблюдением надлежащей правовой процедуры.

На видео, опубликованном Reuters, видно, как повстанцы стреляют в замок на воротах тюрьмы «Седная» и используют оружие, чтобы открыть двери в камеры.

На других кадрах, которые предположительно были сняты в Дамаске, видны освобожденные заключенные, бегущие по улице. Один из них спрашивает прохожих, что произошло.

«Мы свергли режим», — отвечают они, вызывая восторженный смех у бывшего заключенного.

Из всех символов репрессивной природы режима Асада сеть тюрем, в которых закрывали тех, кто выражал какую-либо форму инакомыслия, отбрасывает самую длинную и темную тень.

В тюрьме «Седная» пытки, сексуальное насилие и массовые казни стали судьбой тысяч людей. Многие так и не вышли из заключения, а их семьи часто в течение многих лет не знали, живы их родственники или мертвы.

Один из бывших заключенных Омар рассказал Би-би-си в воскресенье о том, что пережил за три года в тюрьме в подростковом возрасте.

«Я знаю ту боль, одиночество и безнадежность, которые ты чувствуешь, потому что мир позволил тебе страдать и ничего не сделал, — сказал он. — Они заставляли моего двоюродного брата, которого я так любил, пытать меня, и заставляли меня пытать его. Иначе нас обоих ждала казнь».

Фото: ADMSP

Базирующийся в Британии Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) подсчитал, что с 2011 года в таких условиях содержалось более 130 тысяч человек. Но история этих ужасающих учреждений уходит корнями гораздо глубже.

Даже в соседнем Ливане страх исчезнуть в сирийской темнице был повсеместным в течение многих лет, когда Дамаск доминировал в регионе.

Глубокая ненависть к Асадам — отцу и сыну, — которая кипела в Сирии, во многом была обсуловлена этим поставленным на поток механизмом пыток, смертей и унижений, призванным запугать население и заставить его подчиниться.

Именно поэтому повстанческие группировки в своем молниеносном прорыве по Сирии в каждом захваченном ими городе обязательно заходили в центральную тюрьму и освобождали тысячи содержащихся там людей.

Образ этих людей, выходящих на свет из тьмы, которая окутывала некоторых из них на протяжении десятилетий, станет одним из определяющих образов падения сирийского режима.

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