В Беларуси сегодня гололедица

В Беларуси сегодня гололедица2
- 9.12.2024, 9:34
Объявлен желтый уровень опасности.
9 декабря в Беларуси прогнозируется гололедица. В связи с этим МЧС объявило оранжевый уровень опасности.
В понедельник в стране будет преобладать облачная погода. Во многих районах пройдут небольшие осадки — в зависимости от температуры это будут снег, мокрый снег или дождь. Местами ожидается слабый туман и гололед.
Температура воздуха в течение суток составит от -3 до +3 градусов. Такой прогноз дают в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В Минске 9 декабря будет облачно и скользко. Также ожидаются мокрый снег и туман. Температура воздуха в столице днём не поднимется выше нуля градусов, а ночью составит до –2°С.