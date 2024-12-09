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В Беларуси сегодня гололедица

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  • 9.12.2024, 9:34
В Беларуси сегодня гололедица

Объявлен желтый уровень опасности.

9 декабря в Беларуси прогнозируется гололедица. В связи с этим МЧС объявило оранжевый уровень опасности.

В понедельник в стране будет преобладать облачная погода. Во многих районах пройдут небольшие осадки — в зависимости от температуры это будут снег, мокрый снег или дождь. Местами ожидается слабый туман и гололед.

Температура воздуха в течение суток составит от -3 до +3 градусов. Такой прогноз дают в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В Минске 9 декабря будет облачно и скользко. Также ожидаются мокрый снег и туман. Температура воздуха в столице днём не поднимется выше нуля градусов, а ночью составит до –2°С.

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