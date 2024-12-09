Москва палец о палец не ударила, чтобы спасти Асада Владимир Пастухов

9.12.2024, 9:41

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Как в РФ будут объяснять геополитическую катастрофу?

Конечно, если уж сравнивать, то Сирия для Путина скорее не Афганистан, а Вьетнам. По очень простой причине – никто такого не планировал и никто к такому не был готов. Похоже, даже Турция, которая воткнула дюжину ножей в спину «русской весны» (впрочем, совершенно ожидаемо – нечего было спину подставлять).

Если в Сирии все закончится тем, на что это сейчас больше всего похоже, – то есть полным фиаско, – то это будет еще и серьезным поводом для Путина подумать над предложениями Трампа. Война – штука тонкая, там часто многое идет не по плану.

Что, собственно, случилось в Сирии? Россия и Иран оказались одновременно втянуты в войну на два фронта, которую оба не потянули. Увязнув в Украине, Кремль обнаружил, что на Сирию силенок уже не хватает. Тегеран же оказался симметрично повязан Израилем в Ливане и в Газе. Возможно, слухи о смерти Америки и, соответственно, о том, что Россия (как и Иран) готовы воевать со всем западным миром, оказались сильно преувеличены.

Сирия преподнесла наглядный урок – силы надо все-таки взвешивать. Это в принципе работает на поиск компромиссного решения в диалоге с Трампом. Возможно, Путин сочтет за лучшее сейчас удовлетвориться не самым оптимальным для него вариантом «раздела Украины» (до этого он в основном повторял формулу Бендера – я бы взял частями, но мне нужно все).

Это может создать паузу в войне, которую Кремль, безусловно, будет рассматривать как временную, но которая, как и все временное в России, может оказаться достаточно долгой. Альтернатива – удивить всех и перебросить в Сирию несколько пехотных дивизий, сняв их откуда-то из-под Покровска (других-то нет). Но почему-то в это верится с трудом.

Другое дело, сохранил ли Путин способность извлекать из чего бы то ни было уроки.

Будущее Сирии как единого государства под очень большим вопросом, хотя Джулани (лидер самой мощной группировки повстанцев) и дает понять, что готов говорить от имени «всего сирийского народа». Но это вряд ли, конечно, – слишком многошерстны силы, участвовавшие в этой никем особо не планировавшейся революции (впрочем, а бывают ли иные?).

Кремль, похоже, повел себя в полном соответствии с гафтовской формулой, озвученной в великой комедии Рязанова «Гараж»: «Вовремя предать – это не предать, а предвидеть». В конечном счете, Москва палец о палец не ударила, чтобы спасти Асада (надеюсь, его все-таки не распылили как Пригожина, чтобы не путался под ногами). Сейчас Москва будет пытаться договориться с внешними и внутренними игроками о том, чтобы ей позволили сохранить в уже, по-видимому, бывшей Сирии свои военные базы. Это маловероятно, но попытка – не пытка.

Настоящая пытка будет не в Сирии, а дома, где надо будет объяснять эту геополитическую неудачу, списав на кого-то стратегический провал. Что-то подсказывает мне, что решение будет традиционным и незамысловатым. США обвинять невыгодно – прямо признаем, что проиграли. Турцию глупо – это как сказать «сам дурак» (слишком много целовались с Эрдоганом). Остается одно – как и полвека назад, «израильская военщина». Ну, что-то вроде: «Если вас подвел Асад – виноват во всем Моссад». Впрочем, возможно, на этот раз такая версия устроит даже BBC.

Владимир Пастухов, Telegram

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