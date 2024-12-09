Младший Протас набрал четыре очка в матче OHL 1 9.12.2024, 9:47

Белорусский хоккеист забросил две шайбы и заработал два ассиста.

«Виндзор» в матче OHL — юниорской американской лиги — обыграл «Сагино» (7:4)

Белорусский форвард «Виндзора» Илья Протас (младший брат форварда клуба НХЛ «Вашингтон») отличился двумя шайбами в большинстве и двумя ассистами.

Протас набрал 4 (2+2) очка, исполнил 3 броска в створ и закончил матч с показателем полезности «0».

Результативная серия Протаса составляет уже 7 матчей, в них он набрал 18 (7+11) баллов.

Всего же в нынешнем чемпионате OHL Протас заработал 41 (19+22) очко в 26 играх . Он – второй бомбардир и лучший снайпер команды.

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