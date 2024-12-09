Зеленский раскрыл потери ВСУ

Зеленский раскрыл потери ВСУ5
- 9.12.2024, 9:52
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Почти половина раненых украинских бойцов возвращаются в строй.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабной войны Украина потеряла 43 тысяч человек, погибших на поле боя. Еще 370 тысяч бойцов ВСУ получили ранения. Президент отметил, что в украинской армии примерно 50 процентов раненых возвращаются в строй, и фиксируются все ранения, в том числе легкие и повторные.
Обновленные данные о российских потерях превышают 750 тысяч человек. Это 198 тысяч убитых и более 550 тысяч раненых, сообщил президент Зеленский.
«С сентября этого года Россия теряет на поле боя людей в соотношении 5 и даже 6 против 1 у нас. Так они хотят захватить больше земли, прежде чем давление мира на них может усилиться до невыносимого», — написал украинский лидер.
По словам Зеленского, в российском плену находятся тысячи украинцев, часть из них — еще с 2014 года.