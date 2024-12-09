Reuters: Турция еще полгода назад знала о планах сирийских повстанцев 9.12.2024, 9:59

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Анкара одобрила действия вооруженной оппозиции.

Сирийские повстанцы около полугода назад предупредили Турцию о планах масштабного наступления для свержения режима Башара Асада.

Об этом сообщает Reuters.

По данным источников издания, Турция, долгое время могла быть основным спонсором сирийской оппозиции, предоставила молчаливое одобрение действий.

Отмечается, что Анкара ранее выступала против таких масштабных операций из-за опасений новой волны беженцев.

Таким образом, повстанцы поделились деталями своих планов с Анкарой после провала дипломатических попыток урегулировать конфликт между Турцией и Асадом.

При этом послание повстанцев Анкаре было четким. Они сообщили, что Турции «не нужно вмешиваться», «просто дать им действовать».

Источники издания утверждают, что наблюдая за жесткой позицией сирийского диктатора Башара Асада по поводу предложений политического урегулирования, Анкара стала более открытой к действиям повстанцев.

Именно неудача попыток политического диалога между президентом Эрдоганом и Асадом усилила напряжение, способствуя молчаливому одобрению наступления повстанцев турецкой стороной.

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