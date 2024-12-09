Мидас наоборот
- Марк Дзюба
- 9.12.2024, 10:11
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Все, к чему прикасается Лукашенко, деградирует и терпит крах.
Месяц назад Александр Лукашенко посетил обновленный стадион «Трактор». Арена даже после реконструкции никак не напоминает современный стадион и выглядит объектом из далекого прошлого.
Но, видимо, правителю за последние годы похвастаться особо нечем, поэтому в рамках подготовки к «выборам» приходится даже такое записывать себе в «достижения».
Визит правителя на «Трактор» был также отмечен тем, что тот расписался на мяче для женской команды ФК «Минск». Госпропаганда уделила этому моменту немало внимания.
«Пул первого» вскоре написал:
– Помните, неделю назад девчонки из ФК «Минск» попросили автограф у первого? На удачу! Теперь они называют подписанный президентом мяч «наш талисман». Пул проследил за успехами «Минска». Через два дня после судьбоносной встречи команда одержала победу над ФК «Сморгонь» – 12:0!!! …Пул знает, за кого будет болеть!
БЕЛТА, в свою очередь, привела слова одной из футболисток ФК «Минск»:
– Александр Григорьевич поделился с нами своей историей, пожелал нам успехов и даже подписал один из наших мячей. Уверена, мяч, подписанный главой государства, станет талисманом нашей команды.
Но даже в этот момент утверждение о «талисмане», который приносит удачу, было сильной натяжкой. Дело в том, что крупные победы женская команда ФК «Минск» одерживала и до общения с Лукашенко.
В сентябре она разгромила «Гомель» с тем же счетом 12:0, а в начале октября и вовсе забила 17 безответных голов в ворота ДЮСШ-ПолесГУ.
Любопытно было проследить, что же будет происходить с командой после подарка Лукашенко. Реальная проверка ожидалась во время «золотого» матча с «Динамо-БГУФК», который должен был определить чемпионов страны.
На стороне «Минска» было то, что игра проходила на домашнем стадионе команды – «Тракторе».
Но в поединке, прошедшем 7 декабря, футболисток «Минска» ожидало горькое разочарование: они проиграли со счетом 0:2 и не смогли стать чемпионками Беларуси. Мяч с автографом правителя оказался не талисманом, а проклятием.
Многие считают: все, к чему прикасается или начинает иметь отношение Лукашенко, деградирует и терпит крах. Полно примеров, когда после вмешательства правителя дела в той или иной сфере шли по наклонной. История с женской командой ФК «Минск» – очередное свидетельство в пользу этой версии.
Марк Дзюба, «Салiдарнасць»