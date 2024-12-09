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Весь мир наблюдал за беспомощностью Путина

  • Андрей Окунь
  • 9.12.2024, 10:17
  • 1,432
Весь мир наблюдал за беспомощностью Путина

Демонстрация слабости всегда влечет за собой последствия.

Это банальное правило, согласно которому наш вид существует долгие тысячелетия. Если человек оступится, всегда найдется кто-нибудь, готовый этим воспользоваться.

Конечно, в повседневной жизни это правило не настолько категоричное, но там, где сферы влияния соприкасаются с властью, огромными деньгами и политикой — слабых бьют беспощадно.

Когда в конце августа 2021 года США вывели вооруженные силы из Афганистана, то это послужило явным сигналом для всех: гегемон слабеет. По крайней мере, именно так воспринял решение Байдена Путин. Российский президент уверовал, будто западные элиты размякли, а значит никто не помешает ему захватить Украину.

Слабость повлекла последствия. И вот теперь надо подумать над важным вопросом: а какие последствия последуют для Путина после того, как весь мир наблюдает за его беспомощностью в Сирии?

Именно это направление мысли я вижу важнейшим для будущих аналитических разборов. Не надо делать вид, словно Путину плевать на Ближний Восток, это не так. Сирия и режим Асада — это зона его ответственности, его влияния. Если выражаться на понятном языке, то Путин крышевал эту территорию, а у него ее сейчас внаглую отжимают.

Можно бесконечно прятаться за словами, но фактическое бездействие куда показательнее. Возможно, после этого изменится тон, с которым коллективный Запад обращается к Путину. Может, кратно снизятся страхи перед ним, не могу пока сказать. Но что-то теперь обязательно изменится.

Я помню, как в декабре 2017 года Путин выступал с эмоциональной речью прямо в Сирии, находясь на авиабазе Хмеймим. Президент говорил пламенно, победоносно: «И если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесем им такие удары, которых они пока и не видели».

Да и в целом российская пропаганда тогда пировала на славу. Участие России в сирийской войне объясняли тем, что мы сражаемся на дальних рубежах с мировым терроризмом. Так сказать, пресекаем его на корню, чтобы не поднимал головы и не распространялся на нашу страну.

Однако теперь, после того, как Башар Асад вынужденно покинул президентский пост, надо полагать, что террористы все же одержали вверх и над Путиным, и над российской армией?

Все это, конечно, забыто, а Путин как обычно спрятался и не высовывает носа, потому что не понимает, как себя вести и что говорить. А что он может сейчас сказать? Не признавать же ему собственную геополитическую беспомощность.

Россия действительно оказалась в практически безвыходном положении. Отправить армию в Сирию — немыслимо и невыполнимо. Бомбить сирийские города — а кто тогда будет бомбить украинские? Одним словом, геополитический шах и мат, который Путин поставил сам себе.

Он добился локального успеха в 2017 году, но не смог его закрепить и развить в дальнейшем. Все просто со временем развалилось, как и все, до чего дотрагивается действующий российский режим.

А на Асада все тупо забили. Даже не пытаются опровергать сообщения о его смерти или обследовать место предполагаемого крушения. Ну, погиб и погиб, какая теперь уже разница.

Андрей Окунь, Telegram

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